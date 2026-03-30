Столичната община започва ремонт на ключови пътни участъци в подготовка за домакинството на престижното колоездачно състезание „Джиро д’Италия”. Поводът е финалът на третия етап, който ще се проведе в София на 10 май. Събитието се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители по света.

„София е готова да посрещне „Джиро д’Италия” и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история. Бъдете част от нея“, заяви кметът Васил Терзиев в прессъобщение. По думите му кулминацията ще бъде именно финалът на етапа, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата.

В дните до събитието са планирани редица съпътстващи инициативи, които ще превърнат София в сцена на голям спортен празник. Атмосферата вече се усеща, след като талисманът на надпреварата се появи по улиците на града.

За да се гарантира безопасността и доброто състояние на трасето, общината предприема ремонтни дейности по няколко ключови булеварда. Сред тях са бул. „Самоковско шосе“ - в участъка от бул. „Копенхаген“ до Околовръстния път, бул. „Цариградско шосе“, където ще се повдигат шахти, както и бул. „Цар Освободител“ - от „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

Допълнително, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще ремонтира участъци от „Самоковско шосе“ извън града. Екипите на Столичната община вече са извършили огледи на трасето и продължават координацията с институциите, за да осигурят навременно и качествено изпълнение на дейностите преди голямото събитие.