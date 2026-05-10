Приключи третият етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на българска земя. Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката беше от Пловдив до София и е с дължина 175 км.

В 13:05 беше дадено началото на състезанието от пл. „Централен” в Пловдив. Трасето премина през Пазарджик, Белово, Костенец, Боровец, Самоковско шосе и Панчарево, за да финишира в столицата на пл. "Народно събрание".

Пострадалият колоездач от Джиро д'Италия е в стабилно състояние в "Пирогов"

Снимка: БТА

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на "Лидъл-Трек" – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), като и двамата са с времето на победителя.

Колоездачите в София преминаха по бул. “Цариградско шосе”, а преди това навлязоха в столицата по “Самоковско шосе”, което беше ремонтирано наскоро. Това наложи строги правила за движението и паркирането на автомобили. И двете шосета са затворени за движение в определени участъци от 12:00 до 22:00 часа.

Снимка: БТА

Над 5 000 софиянци и гости на столицата на велосипеди изпълниха Орлов мост в най- мащабното в историята на столицата велошествие "София кара Giro". ​

Видео: Столична община

В събота състезателите финишираха във Велико Търново.