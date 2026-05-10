Снимка: iStock
-
Мехмед Дикме: Новото правителство има шанс за пълен мандат, но го чакат тежки реформи
-
Когато земята се раздвижи: По следите на свлачището в Родопите
-
"Да хванеш гората": От Барселона до Говедарци (ВИДЕО)
-
Белоградчик привлича фармацевти със стипендии от 400 евро и високи заплати
-
Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря заради отказ на виза
-
Спортни новини (10.05.2026 - обедна)
-
Първият украински личен лекар у нас получи отличие за приноса си към здравеопазването
Третият етап от обиколката беше от Пловдив до София и е с дължина 175 км
Приключи третият етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на българска земя. Французинът Пол Мание спечели втора етапна победа в колоездачната Обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Третият етап от обиколката беше от Пловдив до София и е с дължина 175 км.
В 13:05 беше дадено началото на състезанието от пл. „Централен” в Пловдив. Трасето премина през Пазарджик, Белово, Костенец, Боровец, Самоковско шосе и Панчарево, за да финишира в столицата на пл. "Народно събрание".
Пострадалият колоездач от Джиро д'Италия е в стабилно състояние в "Пирогов"
Снимка: БТА
Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на "Лидъл-Трек" – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), като и двамата са с времето на победителя.
Колоездачите в София преминаха по бул. “Цариградско шосе”, а преди това навлязоха в столицата по “Самоковско шосе”, което беше ремонтирано наскоро. Това наложи строги правила за движението и паркирането на автомобили. И двете шосета са затворени за движение в определени участъци от 12:00 до 22:00 часа.
Снимка: БТА
Над 5 000 софиянци и гости на столицата на велосипеди изпълниха Орлов мост в най- мащабното в историята на столицата велошествие "София кара Giro".
Видео: Столична община
В събота състезателите финишираха във Велико Търново.
Последвайте ни