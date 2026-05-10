Пожар избухна в изоставен склад в столичния квартал „Хаджи Димитър“. Сигналът за огъня е получен в 18:18 часа в Оперативния център на Столичната дирекция на пожарната. 

На място са изпратени 6 пожарни автомобила. При пристигане на място огнеборците са установили, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки. 

Към 19:20 ч. пожарът е локализиран, съобщиха от пожарната за NOVA. Няма засегнати съседни сгради.

