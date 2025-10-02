Снимка: Симеон Колев, "Моята новина"
-
Два автобуса на градския транспорт в Пловдив се удариха челно (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново
-
Три жертви и 38 души в неизвестност след срутване на училище в Индонезия (ВИДЕО)
-
8-годишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене
-
Мъж е със спукана кост и рани по лицето след падане в дълбока шахта в Пловдив
-
Нов случай на насилие и унижение между ученици
Засегнати са 35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда
Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. На място са изпратени шест противопожарни автомобила.
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA
Пламъците се разгорели в непосредствена близост до 73-о училище в столицата 30 минути след полунощ. Вторият етаж на сградата е рухнал, а при разчистването е открито тяло на 45-годишен мъж. По неофициална информация жертвата е криминално проявена.
35 автомобила, които били паркирани до подпалилата се сграда, са засегнати. Няма напълно изгорели коли. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.
Пожар изпепели две къщи и кола в Свиленград
Огънят е потушен. Все още не са ясни причините за възникването на пожара. Предстои на място да бъде направен оглед.
Последвайте ни