Голям пожар избухна в Свиленград. Огънят е тръгнал от лозов масив по пътя за село Момково. Вятърът бързо разпространил пламъците към града и те обхванали две къщи в ромската махала и автомобили.

Пожарът бушувал край МБАЛ - Свиленград и електрическа подстранция. Огънят бил спрян с помощта на пожарникари, служители на болницата и доброволци. Не се е стигнало до евакуация на пациенти и прекъсване на тока в Свиленград.

