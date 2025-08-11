Над 10 хиляди декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. Пожарът е овладян. Екипи от България, Швеция и Съединените щати не позволиха на огъня да стигне селата Бероново и Славянци.

Тлеещи огнища в Пирин отново се разпалиха

По периферията на пожара през цялата нощ останаха дежурни огнеборци. Все още има огнища навътре в гората, чието гасене ще продължи днес. Кризисният щаб ще реши как ще се действа днес, за да бъде изгасен огънят.

Очаква се и днес в гасенето да се включат двата шведски самолета и хеликоптер от базата в Ново село. Фронтовете към момента са два, уточни кметът на община Сунгурларе инженер Димитър Гавазов.

Бедственото положение, обявено за четири населени места в района, остава в сила.