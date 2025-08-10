Снимка: iStock
-
Огромен пожар избухна в близост до летището в София (СНИМКИ)
-
Пожар спря движението по АМ „Марица“ край Свиленград
-
Пожар избухна край Банкя
-
Бащата на Сияна ще дари обезщетението от 1,2 млн. лв. от застраховката на деца в нужда
-
Остава в сила бедственото положение в Сунгурларе и околните села
-
Пожар в Харманли: Горя гробище за бракувани автомобили
Огънят бавно се разпространява към Национален парк „Пирин“, въпреки усилията на пожарникари и горски служители
Нови проблеми за огнеборците – огнища в периметъра на големия пожар в Пирин днес отново се разпалиха. Засега няма значително развитие на фронта, но има притеснения за бавно разпространение на стихията към Национален парк „Пирин“.
Пожар спря движението по АМ „Марица“ край Свиленград
През последните дни пожарникари и горски служители се опитваха да потушат десетките тлеещи огнища в торфени територии, но усилията им не дадоха желания резултат.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни