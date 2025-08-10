Нови проблеми за огнеборците – огнища в периметъра на големия пожар в Пирин днес отново се разпалиха. Засега няма значително развитие на фронта, но има притеснения за бавно разпространение на стихията към Национален парк „Пирин“.

През последните дни пожарникари и горски служители се опитваха да потушат десетките тлеещи огнища в торфени територии, но усилията им не дадоха желания резултат.

