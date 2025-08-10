Пожар затвори за движение участъка от АМ „Марица” в района на Свиленград. В близост до аутобана горят сухи треви и растителност. Има данни за изпепелена обитаема вила в района.

Установени са три отделни огнища на пожара. На терен работят седем екипа на пожарната.

Заради пожар край село Тънково: Пренасочено е движението в района

Силният вятър и високите температури затрудняват овладяването на стихията, а заради задимяването е ограничено движението в участъка между 94-я и 97-я километър.

Трафикът се пренасочва от пътен възел „Ново село“ по път Е-80 до път I-8 през пътен възел „Пъстрогор“.



Пожарната обстановка в Хасковска област остава усложнена. Екипи на пожарната се борят с огъня и на други места в областта, включително в село Клокотница, където са горели дворове на частни имоти заради приготвяне на зимнина.