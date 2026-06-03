По данни на "Евростат" от 27 май, българската работна седмица е втората най-дълга в ЕС след Гърция и изравнена с Полша. Българинът работи средно 38,7 часа на седмица. Темата коментира в Обедния информационен блок по NOVA NEWS националният секретар на КНСБ и експерт по трудово право Величка Микова.

"Продължителната работна седмица се дължи на доходите на населението, а те са достатъчно ниски. Нужно е един работник в рамките на 40 часа, за да си набавя необходимата заплата, с която да живее нормално. Българинът се труди, за да си набавя необходимите доходи", заяви Микова.

„Евростат”: България е втора в ЕС по дял на младежи, които нито са работили, нито са учили през 2025 г.

Тя коментира и темата с полагането на извънреден труд. "Най-засегнатите сектори от полагането на извънреден труд са строителството, ресторантьорството и търговия. От страна на синдикатите извършваме проверки и отчитаме, че има огромно количество положен извънреден труд спрямо предходни години. Наблюдава се надхвърляне на границата от 150 часа годишно", уточни тя.

"Очакваме директива, с която пада тайната на заплащането. В етап сме на обсъждане със социалните партньори. Очакваме подобряване на атмосфрета в работна среда. В момента разликата в заплащането по полов признак са 12,7%", допълни секретарят на КНСБ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев