Снимка: Георги Манев
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То беше в неизвестност от вторник вечерта
Откриха детето, което в продължение на няколко часа се издирваше в село Александрово, община Павел баня. То е на две и половина години и бе в неизвестност от около 20 часа на 2 юни.
Полиция, пожарникари и доброволци направиха обходи в селото. Последно детето беше видяно близо до реката. Полицията разпита родители и съседи.
Снимка: Георги Манев
„Децата играеха отвън и ние бяхме при тях. Влязох за малко в къщата, излизам отново – нямаше го. Попитах другите деца къде е, казаха, че не са го видели накъде е тръгнал”, разказа бащата Сергей.
„Засега няма никаква информация детето накъде е тръгнало. Така че работим на терен”, каза кметът на община Павел баня Иса Бесоолу.
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