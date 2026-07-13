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Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание
През тази седмица временно ще се променя организацията на движение в някои участъци от пътната мрежа в област Кюстендил, съобщават от АПИ.
До 17 юли, между 07:00 и 17:00 часа, ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по АМ „Струма“ в двете посоки в отсечката между 56-и и 86-и км.
Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
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