През тази седмица временно ще се променя организацията на движение в някои участъци от пътната мрежа в област Кюстендил, съобщават от АПИ.



До 17 юли, между 07:00 и 17:00 часа, ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по АМ „Струма“ в двете посоки в отсечката между 56-и и 86-и км.

Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната



Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Редактор: Ина Григорова