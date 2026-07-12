Просия или добре организирана схема за измама? Всеки ден на оживени кръстовища хора даряват пари с надеждата да помогнат на болно дете. Красимир Петров обаче твърди, че зад част от тези призиви за помощ стоят организирани групи от чужденци, които печелят от човешкото състрадание.

Виждали ли сте някога куцащ човек да проходи нормално за секунди?

„В метрото куцаше и супер агресивно събираше пари от хората, буквално ги изнудваше. Когато видя, че снимам, ми посегна. Видя, че няма да се уплаша и започна да тича със скорост, с която може би няма и да мога да го хвана. Истински спринтьор“, казва Красимир Петров.

А виждали ли сте някога човек в инвалидна количка да се изправи за секунди и след това да кара колело?

„Когато дойде трамваят, става, сгъва си количката, качва се по стълбичките“, казва Красимир. За него всички тези гледки са добре познати. Но не само те.

Виждали ли сте жена с плакат, снимка на болно дете и молба за помощ? Но дали парите наистина стигат до нуждаещите се и има ли въобще нуждаещи се? Това е каузата на Красимир Петров, който се опитва да разплете схемата и нарича себе си „ловецът на измамници“.

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„От няколко години преследвам тези измамници. Това са организирани престъпни групи, главно от чужденци. Поинтересувах се защо събират пари и за какво. Оттам разбрах, че самите те не са сигурни в информацията, която предоставят, че снимките и диагнозите не съответстват. Това породи в мен интерес и реших, че това е кауза, с която искам да се занимавам. Най-вече за да спася дарителството като една от най-благородните дейности, на които се крепят толкова много деца и човешки животи“, казва Красимир Петров.

Проверката му показва, че повечето са от областта Приднестровие, Молдова. Представят се за майки и бащи, които събират пари за лечението на болните си деца.

„Всъщност печели една организирана престъпна група, която дава процент на тези хора, докарани от държави като Украйна, Молдова и Румъния. Наблъскани са като сардини в апартаменти по 10–15 души. Всичко е една голяма измама. С времето стават все по-добри, усъвършенстват се", казва Красимир.

Най-често можем да ги срещнем на натоварени кръстовища в големите градове. Когато колата спре на червен светофар, човекът търси милост за болно дете. В ръцете си носи снимка и кратко описание, но без точна диагноза и без отговор какво точно е заболяването на детето.

„След като някой иска вашите средства, можете да зададете въпрос: „Извинявайте, за какво събирате? Мога ли да погледна?““, казва Петров.

Когато въпросите станат много, най-често започват да бягат. „Правят се, че не разбират български, за да печелят време и да не може да ги разследвате, ако сте просто в колата. Твърдят, че са пряк роднина на детето – майка, баща, чичо или леля. Това още повече издиша, защото, когато дойде полицията, те не могат да удостоверят никаква връзка с това дете. Интересното при мен е, че вече имам хора, които хващам за втори път“, казва Красимир.

Когато той ги конфронтира с въпроси и извика полиция, търсещите милостиня често реагират агресивно и започват да звънят на някого по телефона. Според Красимир това е техният организатор.

„При един от случаите просто казах на измамника да ми даде телефона. Организаторът от другата страна ми каза, че това не е измама и какво си мисля? Просто му казах, че зная кои са и не искам да ги виждам повече“, казва Красимир.

На едно от най-натоварените кръстовища в София - това на бул. „Г. М. Димитров“, на светофара виждаме жена, която твърди, че детето ѝ е с детска церебрална парализа. Казва, че е от Молдова и събира пари за преглед. Помоли да не бъде снимана. Когато започнахме да ѝ задаваме повече въпроси, младата жена си извика такси.

Потърсихме МВР, но оттам на този етап отказват да коментират тревожните заключения на Красимир. По информация на NOVA сигналите за подобни случаи не са изключение и достигат до полицията. Само разследване и работа с чуждите служби обаче могат да докажат дали става дума за организирана измама или за просия.

От 2022 година насам просията сама по себе си в България е декриминализирана. Затова полицията трябва да разследва всеки отделен случай, за да установи дали става дума за измама.

„Помагайте с душа и сърце. Има официални платформи. Има случаи, в които родителите стоят зад детето с банкова сметка. Има случаи, в които средствата трябва да постъпят директно в болницата. Помагайте активно. Имаме нужда в това общество да си помагаме. Знаете – събираме за кувьози, от капачки и какво ли още не. Помагайте, но, моля ви, отделете малко време да проверите случая, да видите дали е истински, свържете се с родителите, ако трябва. Вижте как ще реагират на вашите въпроси. И помагайте“, призовава Красимир.