Завишени стойности на арсен са установени в питейната вода в няколко населени места в област Монтана. Заради това на жителите е забранено да използват водата за пиене и приготвяне на храна до окончателните резултати от направени лабораторни изследвания.

Сред засегнатите населени места са селата Гаврил Геново, Георги Дамяново, Меляне и Горно Церовене.

Преди дни 88-годишната Виолета от село Гаврил Геново е била предупредена от здравните власти да не използва водата от чешмата. „Няма да се ползва водата нито за пиене, нито за готвене. Казаха, че е отровна. Иначе не я пием, ама като пусна студена вода, готвя с нея“, разказва жената.

Забраниха водата за пиене в две монтански села заради завишено съдържание на арсен

От Регионалната здравна инспекция уточняват, че при първите проби е отчетено съдържание на 18 микрограма арсен на литър, при допустима норма от 10 микрограма на литър, определена в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От община Георги Дамяново смятат, че причината за замърсяването може да е свързана с повишеното ниво на река Огоста: „Водоизточникът, който захранва Меляне и Георги Дамяново, се намира много близо до река Огоста. Когато нивото на реката се повиши, е възможно речната вода да се смеси с питейната. По принцип в река Огоста има съдържание на арсен."

Специалистите предупреждават, че арсенът е опасен за човешкото здраве при продължителен прием над допустимите стойности, поради което забраната за използване на водата остава в сила. Предстои Регионалната здравна инспекция да вземе нови проби. Ако резултатите покажат, че съдържанието на арсен е в допустимите граници, ограничението за използване на водата за пиене и готвене ще бъде отменено.