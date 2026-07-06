Заради установено с лабораторни изследвания завишено съдържание на арсен във водата, местната управа е наложила забрана за пиене и готвене с вода от чешмите в селата Георги Дамяново и Меляне. Това съобщи секретарят на едноименната община Иван Пешунов.

Високото съдържание на опасния елемент е установено през миналата седмица след взети проби от експерти на Българската агенция по безопасност на храните. Те са изследвали водоема, който захранва с питейна вода двете съседни села, предаде Цветомир Цветков, кореспондент на БТА в Монтана.

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Веднага след като в общината е получено съобщението за резултатите, местната власт е отпечатала и разпространила листовки сред жителите. В тях хората строго се предупреждават да не използват чешмяната вода за консумация и битови нужди. На обществени места в двете села са поставени и писмени съобщения, разясняващи вредата за човешкия организъм при поглъщане на арсен. С цел пълно информиране на населението, общинската администрация и кметовете по места провеждат и лични срещи с хората.

Иван Пешунов обясни, че проблемът с питейната вода в Георги Дамяново и Меляне датира още от 2014 година. Тогава придошлите води на река Огоста разрушават част от преградата на водоема, снабдяващ селата. Оттогава ВиК-Монтана не успява да намери средства за ремонт на съоръжението. Така при всяко повишаване на нивото на Огоста заради проливни дъждове, водата от реката се смесва с тази от водоема и съдържанието на арсен логично скача.

Очакванията са, че в следващите дни, предвид прогнозите за засушаване, нивото на реката ще спадне и качеството на питейната вода ще се нормализира.

От години е известно, че водите на река Огоста са с естествено високо съдържание на арсен, поради което водата от нея и от едноименния язовир край Монтана категорично не се използва за питейни нужди.

Редактор: Мария Барабашка