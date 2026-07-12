Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му е готова да не атакува политически правителството, ако то оттегли проекта за бюджет и внесе нов вариант с дефицит до 3%. По думите му обаче в сегашния си вид финансовата рамка предвижда прекомерни разходи, които в бъдеще ще бъдат платени от данъкоплатците.

„Те искат да похарчат милиарди. И те ще ги похарчат. Но след това вие ще ги плащате – всички ние ще ги плащаме с лихвите“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов посочи, че ГЕРБ е гласувала „въздържал се“ при първоначалното разглеждане на бюджета, за да даде на кабинета толеранс, но след отказа на управляващите да го преработят партията вече ще гласува „против“. „Европейската система ни налага процедура по свръхдефицит. Това не е жълта лампа, това е червен картон да променим бюджета“, каза още Борисов. Според него правителството отлага решаването на финансовите проблеми до приключването на президентските и местните избори.

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Лидерът на ГЕРБ подчерта още, че според него бюджетът е показателен за цялостното управление на кабинета.

По въпроса с АЕЦ "Белене" лидерът на ГЕРБ предложи вместо продажба на оборудването на централата, да бъде създадено съвместно предприятие с външен партньор, което да изгради централата и да разпределя бъдещата печалба. От академия в Ловеч за подбор и обучение на партийни членове и симпатизанти, желаещи да се включат в местната власт, Борисов заяви, че това според него е „най-полезното“ решение за проекта и призова да бъде наета консултантска компания, която да оцени възможните варианти

"Другата възможност е реакторите да бъдат преместени в АЕЦ „Козлодуй“, където да станат седми и осми блок. Изграждането на руска централа е невъзможно при действащия 21-ви пакет санкции срещу Русия", посочи още Борисов.

Борисов коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че партиите от дясното политическо пространство трябва да издигнат общ кандидат, тъй като според него множество отделни кандидатури биха увеличили шансовете за загуба на изборите. По думите му именно единна кандидатура е възможността "едноличното управление да бъде спряно".

Редактор: Ралица Атанасова