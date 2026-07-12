Ще се борим за повече бюджет за спорта. Бюджетът ни тази година е 90 млн. Наистина е много малък. Първо трябва да покажем една финансова дисциплина, да покажем, че всички хора, които работим за спорта не само имаме желание за повече средства, но имаме желание да подобрим цялата спортна система, защото не е тайна, че имаме натрупани проблеми през годините. Това заяви в ефира на „Събуди се” министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

„Искам първо да покажем, че има ефект от нашето управление, да изградим доверие между нас, спортните федерации, треньорите, състезателите най-вече пред обществото”, заяви той.

По отношение на песенния конкурс „Евровизия”, на който страната ни ще бъде домакин следващата година, министър Керязов заяви: „Ние сме готови, независимо кой български град е домакин, да се представим наистина добре. Били сме домакин на много големи събития и мисля, че България има прекрасна възможност”.

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Той коментира и спортното събитие Джиро д'Италия, което се проведе у нас. По думите му от Министерството на младежта и спорта са изхарчени близо 15 млн., които са дадени за организация. „На предния ден встъпих в длъжност. От това, което видях, не съм доволен от отношението на организаторите спрямо Министерството на младежта и спорта. Не видях достатъчно реклама на Министерството на това събитие. Министерството на младежта и спорта е дало значителен ресурс и бих желал да бъде отбелязано по начин, който заслужава”, заяви спортният министър.

Енчо Керязов обяви още, че е провел няколко разговора, най-вече с кмета на София Васил Терзиев, във връзка с Националния стадион. По думите на спортния министър със сигурност България заслужава нов, модерен Национален стадион. „Рано е да се говори точно къде ще бъде изграден, по-важно е да се намери начин как ще бъде финансиран и стопанисван по-късно. Според мен не може да бъде в града. В повечето европейски градове именно такива големи съоръжения са изградени извън града, но точно къде ще бъде мястото е много рано да се говори”, подчерта той.

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По отношение на „Червено знаме”, той коментира, че трябва да се направи обследване. „Различни са мненията на предходните министри. Някои казват, че може да се ремонтира, други излизат със заключение, че базата е неподходяща и трябва да се започне наново. Моето лично мнение е, че трябва да се започне наново”, смята спортният министър.

Що се отнася до ревизията на предишните управления в Министерството на младежта и спорта, Керязов коментира, че тя все още продължава. „Продължаваме да откриваме злоупотреби”, заяви той.

Спортният министър посочи още, че проблемите във Федерацията по шах и Федерацията по вдигане на щанги за съжаление не са решени, но се търси законов начин, в който състезателите от тези федерации да участват на големи форуми.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова