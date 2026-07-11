Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отново не се появи публично, въпреки предварителните очаквания, че ще присъства на церемонията в памет на баща си аятолах Али Хаменей. Вместо това той публикува писмено обръщение в „Телеграм“, в което се закани, че отмъщението за смъртта му е „искане на нацията“ и „непременно трябва“ да бъде осъществено, предаде "Ройтерс".

Изявлението беше разпространено по повод погребалните церемонии за Али Хаменей, които се проведоха месеци след убийството му на 28 февруари - първият ден от войната, започнала след американски и израелски удари по Иран.

Иран погребва тържествено аятолах Али Хаменей в светилището „Имам Реза“ (ВИДЕО)

„Заклеваме се да отмъстим за кръвта на мъченически загиналия лидер и на всички мъченици от тези две войни на престъпните и опозорени убийци“, заявява Моджтаба Хаменей в публикуваното послание.

Липсата му на церемонията предизвика нови въпроси около публичните му изяви, след като и при предишни важни събития той не се появи лично. Междувременно заканите му за ответни действия идват на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и опасенията от нова ескалация в региона.

Редактор: Ралица Атанасова