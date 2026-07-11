Полузащитникът на националния отбор на Южна Африка Джейдън Адамс почина на 25-годишна възраст, информира The Guardian. Футболистът на „Мамелъди Съндаунс“ беше част от състава на страната си на Световното първенство през 2026 г.

Адамс взе участие и в трите мача на Южна Африка в груповата фаза на Мондиала. Той започна като титуляр при поражението с 0:2 от Мексико и равенството 1:1 с Чехия, а след това се появи като резерва при победата с 1:0 над Южна Корея. Не игра в срещата от осминафиналите, загубена с 0:1 от Канада.

„С дълбок шок и натежало сърце научих за кончината на Джейдън Адамс - полузащитник на „Мамелъди Съндаунс“ и националния отбор на Южна Африка. Южноафриканският футбол загуби един от най-ярките си млади таланти, а цялата ни страна скърби заедно със семейството му, съотборниците и милионите фенове, които проследиха неговото развитие“, заяви министърът на спорта на Южна Африка Гейтън Макензи.

Джейдън Адамс е продукт на академията на „Стеленбош“, като става първият юноша на клуба, подписал професионален договор. Той записва 139 мача за отбора и печели турнира Carling Knockout през 2023 г., преди през януари 2025 г. да премине в „Мамелъди Съндаунс“.

От Южноафриканския синдикат на професионалните футболисти също изразиха съболезнования. „Джейдън съвсем наскоро представяше Южна Африка на Световното първенство през 2026 година, носейки надеждите на нацията с гордост, смелост и достойнство. Загубата му е неизмерима за неговото семейство, съотборниците, клубовете и целия футболен свят“, се казва в позицията.

Към момента не се съобщава причината за смъртта на футболиста.

Редактор: Ралица Атанасова