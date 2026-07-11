Истински пример за човечност и съпричастност дадоха жителите на сопотското село Анево. Те спасиха малко щъркелче и след по-малко от денонощие го върнаха при семейството му. А хората, които помогнаха на безпомощното птиче, се превърнаха в местни герои.

900-те жители на село Анево се радват само на едно щъркелово гнездо. За първи път тази година в него са се излюпили четири малки. Преди ден обаче се разразила буря и пред очите на Николай едното от тях паднало от гнездото. Мъжът се втурнал с голи ръце да го спаси.

„Щъркелчето се опитваше да полети. Те в момента са в такъв период, в който се учат да летят и правят някакви опити. Понеже вятърът беше много силен в този момент, при опит да полети то се приземи на пътя между колите. Всички се втурнахме да го хванем, за да не го блъснат“, разказа Николай Петров.

Друг мъж от селото го приютил в дома си.

„Щъркелчето беше изплашено, стресирано, но видимо нямаше никакви наранявания. Просто му дадохме храна и вода. Прекара нощта без никакви проблеми“, казва Иван Шипов.

На сутринта трима служители от енергодружеството спрели за кратко тока и с помощта на вишка върнали изпадналото щъркелче в гнездото.

„Приеха го по най-добрия начин. Да видиш своя брат или своята сестра, че се връща вкъщи – няма нищо по-добро от това. Гнездото е изключително тясно при толкова много малки. Родителите вечер нощуват върху покривите на близките сгради“, обясни кметът на селото Николай Николов.

Сега в Анево всички благодарят на спасителите и вярват, че появата на четири щъркелчета е знак, че тази година в селото ще се родят много деца.

Редактор: Ина Григорова