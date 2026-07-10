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Спектакълът на Явор Гърдев „Вакханки“ ще се играе на гръцката сцена
Спектакълът „Вакханки“ на Народния театър поставя началото на сътрудничество между Епидавърския фестивал, Народния театър „Иван Вазов“ и Националния театър на Гърция. Тази вечер предстои за първи път български актьори да излязат на сцената на прочутия гръцки античен театър.
Директорът на Народния театър Васил Василев каза в предаването „Социална мрежа”, че за първи път от основаването на този фестивал през 80-те години ще бъдат представени български режисьор и екип.
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„В момента българският театър е част от световната театрална култура и това е повод за огромна гордост. Театърът в Епидавър е емблематично място и е един от малкото действащи хилядолетни театри. За да станем част от фестивала, ние кандидатствахме и се преборихме с конкуренция от 100 други кандидатури”, разказа той.
Василев каза още, че за реализацията на този проект са участвали над 100 човека. Той допълни, че предстоят още 13 събития в Гърция и отправи покана към сънародниците ни по гръцкото крайбрежие.
Целия разговор чуйте във видеото.
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