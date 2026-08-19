Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия - София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции.

Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха.

Силно задимяване в части от Западна България заради пожари в Сърбия, активираха BG-Alert

РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията

Редактор: Ивета Костадинова