Снимка: БТА
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Спортни новини (18.08.2026 - късна)
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„Левски“ се изправя срещу АЕК Атина в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига
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Как България ще се пази от дронове, след като купи две антидрон системи
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Наталия Ефремова: Работи се с родителите на задържаните за убийството на Георги Кузев, но не всички съдействат
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Връщат в ареста шефа на ВиК-Несебър
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Спортни новини (18.08.2026 - следобедна)
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И пожар в Албания е виновен за задимяването над части от Западна България
Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България
Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия - София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции.
Във вторник огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Следствие на вятъра обаче нивата им спаднаха.
Силно задимяване в части от Западна България заради пожари в Сърбия, активираха BG-Alert
РИОСВ - София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуациятаРедактор: Ивета Костадинова
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