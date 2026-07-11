Загуби за десетки милиарди евро и неподозирани рискове за здравето и сигурността ни - щетите от контрабандата в Европа стават все по-мащабни. В „Темата на NOVA” тази седмица Иван Кънчев и операторът Георги Чобански ще заведат зрителите в сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европейския съюз. Екипът на NOVA влиза и в разгара на специализирани акции срещу канали за трафик.

Десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли. Всеки ден минават през Капитан Андреево - най-натовареният сухопътен граничен пункт в Европа. И вторият най-оживен в света - след границата между Мексико и Съединените щати. Пунктът е от местата, през които контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.

„Граничен контрол“ в „Темата на NOVA”

„В момента митницата и служителите на Фронтекс проверяват този камион за спортни дрехи. Може би са фалшификати, но сега ще проверим. Заради Световното това не е изключено, но и през останалото време срещаме такива”, обяснява граничен полицай.

„Може да си представите, че кражбата на интелектуална собственост засяга европейските граждани само с факта, че бизнесите, които работят на черно, вредят на икономиката”, казва друг.

Сърцето на Фронтекс - централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, е във Варшава. Екипът на NOVA влиза в оперативните центрове на организацията - докато представителите на отделните държави обсъждат ключови проблеми от дневния ред на Фронтекс.

„България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение. Особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни - наркотични вещества, фалшиви медицински продукти”, казва Горан Драгулев, който е ръководител на екип във Фронтекс.

В този момент в централата на Фронтекс координират провеждането на специализираната операция „Пирати 4”.

Как контрабандата променя европейските икономики и удря сериозно върху пазара на труда? Гледайте „Темата на NOVA”, веднага след новините в 19:00.

