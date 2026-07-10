Министър Николай Найденов, снимка: БГНЕС, архив
В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства
Министърът на правосъдието Николай Найденов възложи проверка на Инспектората по Закона за съдебната власт на нотариус Веселин Петров, с район на действие Районен съд – Варна във връзка със сделки с недвижими имоти в местността „Баба Алино“, съобщават от Министерството на правосъдието.
В хода на проверката са констатирани множество съществени нарушения при извършването на нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете. Установени са и други съществени нарушения, свързани с производството, казват от министерството.
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В резултат на извършените нотариални действия нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия, и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи придобивното основание за сградите, сочи още проверката на Инспектората.
С оглед на тези констатации, министър Николай Найденов предлага на председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на нотариус Веселин Петров. Копие от протокола от проверката е изпратено на Съвета на нотариусите.
Извършват се проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“. Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство, заявяват от Министерството на правосъдието.Редактор: Ина Григорова
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