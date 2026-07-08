Апелативният съд във Варна потвърди решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност. Делото е образувано по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Сред активите, които окончателно остават предмет на конфискация на тази съдебна инстанция, са парцел от 1548 кв. м в местността „Баба Алино“ край Варна, лек автомобил и дялове от недвижим имот, включен в капитала на търговско дружество.

Задържаха 20 собственици на незаконни имоти във Варна и 5 общински служители

Освен това магистратите потвърдиха задължението на ответниците да изплатят на държавата над 133 хил. лева, представляващи стойността на два недвижими имота, които междувременно са били продадени и вече не могат да бъдат отнети пряко.

Според съда по делото е доказано сериозно разминаване между официално декларираните доходи на проверяваните лица и стойността на придобитото от тях имущество. Магистратите са приели, че това несъответствие е съчетано с доказателства за престъпна дейност, от която са били генерирани финансови средства.

В мотивите си съдът посочва, че през периода 2013-2014 г. е била осъществявана схема, свързана с изготвяне и използване на неистински документи за собственост върху имоти, организиране на лъжесвидетелстване и последващи сделки с недвижими имоти. Именно от тази дейност според съда са произлезли средствата, използвани за придобиването на част от спорното имущество.

Апелативните магистрати приемат, че събраните доказателства, включително признания на едно от проверяваните лица и други доказателствени материали, позволяват да бъде направен обоснован извод за пряка връзка между незаконната дейност и придобитите активи.

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

В същото време съдът частично отмени решението на първата инстанция. Магистратите отказаха да потвърдят отнемането на имущество, придобито преди периода, в който е установена незаконната дейност. Сред тези активи са и имоти в село Разделна. Според съда за тях не са представени достатъчно доказателства, че са свързани с престъпната схема, поради което исковете на КОНПИ в тази част са отхвърлени.

Решението на Апелативния съд във Варна не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Редактор: Цветина Петкова