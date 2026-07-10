Румен Радев е в трудна ситуация, в която трябва да играе сложна игра – не само във вътрешната политика, а и на международната сцена. Той трябва да взима трудни решения, които в началото на неговия мандат, ако не следваха избори, щяха да са много по-лесни. Това коментира в предаването „Денят на живо” политологът Светлин Тачев от социологическа агенция „Мяра”.

По думите му тази власт дойде с голяма подкрепа и е с мнозинство в НС, но тя трябва да започне да се утвърждава. И ако президентските избори са първата стъпка, то местната власт е там където ще се води голямата битка, смята политологът.

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„Финансовото състояние на страната явно не е добро. Радев трябва или да вземе кардинални решения, които обаче да засегнат социално много хора, или трябва да прави опит за баланс и да реже там където най-малко ще боли”, коментира Тачев. По думите му Радев е избрал втория вариант, за да не натрупа негативи още в самото начало на управлението си.

Според Тачев „Прогресивна България” все още е в процес на изясняване какво представлява. „Идеологически партията все още е в центъра, там където е най-лесно. И към едните отправяш послание, и към другите отправяш послание, за да не търпиш щети. В случая обаче, икономическата ситуация изисква действия. Най-лесно е да се взима от трудещите се. Въпросът е – ще настъпи ли в другата посока, тоест, ако се взима от едните, да се вземе и от другите. Това ще го позиционира по-вляво или по-вдясно”, смята той.

По думите на Тачев и по отношение на международната политика Радев „играе игра на баланс и лавира”.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова