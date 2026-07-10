Ръководителят на отбора “Кампос Рейсинг” Адриан Кампос заяви, че Никола Цолов заслужава шанс да се състезава във “Формула 1”. Думите му идват след историческия уикенд на българина на пистата „Силвърстоун“, където той стана първият пилот в историята на “Формула 2” с три поредни победи.

Шефът на Цолов призна, че тимът не е очаквал толкова силно представяне именно на британската писта. „Честно казано, останах без думи. Никога не съм очаквал това да се случи тук. Смятахме, че това ще бъде най-трудният ни уикенд за сезона, а се превърна в най-добрия като резултати“, каза той, цитиран от официалния сайт на “Формула 2”.

Никола Цолов спечели състезанието на легендарната писта „Силвърстоун“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Ние си вършим работата и му даваме добър автомобил, но той е човекът, който прави разликата. Всичко му се получава толкова естествено, че изненадва всички“, коментира Кампос. Той смята, че слуховете за бъдеще на българина във "Формула 1" не са случайни.

След триумфа на „Силвърстоун“ Никола Цолов оглави генералното класиране във “Формула 2” със 141 точки и има аванс от 17 точки пред Габриеле Мини. Следващият кръг от шампионата ще се проведе след около две седмици на пистата „Спа-Франкоршамп“ в Белгия, където от “Кампос Рейсинг” се надяват да продължат силната си серия, въпреки сложността на тази писта. „Знаем, че не можем да печелим всяко състезание, но искаме поне да бъдем сериозен проблем за всички наши съперници“, каза още Кампос.

Никола Цолов ще кара болид от Формула 1 през есента

Междувременно изпълнителният директор на “Рейсинг Булс”, дъщерния отбор на “Ред Бул”, обяви, че Българският лъв ще направи тестове със стар болид на “Формула 1” като подготовка за свободни тренировки. Тъй като Цолов е част от академията на “Ред Бул” именно дъщерният отбор е най-спряган като бъдещ за българина. Ако прогнозите се сбъднат, настоящият първи пилот на отбора, новозеландецът Лиам Лоусън, ще напусне мястото си.

Редактор: Ралица Атанасова