Българският талант във Формула 2 Никола Цолов ще направи следващата важна крачка към мечтата си за дебют във Формула 1. Още тази есен 19-годишният пилот ще участва в специализираните TPC (Testing of Previous Cars) тестове, по време на които ще има възможността да управлява болид от най-престижния автомобилен шампионат.

Новината беше потвърдена от изпълнителния директор на отбора Racing Bulls Петер Байер, цитиран от Everything Formula. По негови думи тестовете са задължителна стъпка, която ще позволи на Цолов да покрие изискванията за участие в официални свободни тренировки във Формула 1.

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"Никола трябва да проведе TPC тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати нужните километри, но тази есен това ще се случи", заяви шефът на Рейсинг Булс.

Въпросният тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Тези изпитания са ключово условие за получаване на разрешение за участие в официалните тренировъчни сесии на Гран При.

Цолов, който е част от академията на Red Bull, впечатлява с представянето си през дебютния сезон във Формула 2. Състезателят на Campos Racing вече има четири победи след първите шест състезателни уикенда и заема второто място в генералното класиране.

Редактор: Иван Иванов