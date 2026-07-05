Никола Цолов продължава впечатляващото си представяне във Формула 2, след като спечели и основното състезание на легендарната писта „Силвърстоун“. Ден след триумфа си в спринта българският пилот отново демонстрира класа и затвърди лидерската си позиция в шампионата.

Българинът стартира от пето място на стартовата решетка, но направи изключително силен старт и още в първите завои успя да се придвижи до втора позиция зад Куш Майни. Впоследствие Цолов се възползва от развоя на състезанието и пое водачеството, което не изпусна до финала.

Никола Цолов триумфира в спринта на „Силвърстоун“

Снимка: gettyimages

Успехът идва само ден след победата му в спринтовото състезание на британското трасе, където надделя в директна битка срещу един от основните си конкуренти за титлата - италианеца Габриеле Мини. С този резултат българският талант оглави генералното класиране при пилотите.

Преди уикенда на „Силвърстоун“ Цолов си осигури пето място в квалификацията и място на третия ред за основното състезание. В спринта той записа петата си победа за сезона, а сега добави нов триумф към впечатляващата си кампания.

Снимка: gettyimages

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Благодарение на силната серия от резултати българският състезател на „Кампос Рейсинг“ затвърждава позициите си в битката за титлата и продължава да пише история за българския автомобилен спорт. С триумфа си в основното състезание на „Силвърстоун“ Никола Цолов записа шеста победа от началото на сезона и затвърди лидерската си позиция в шампионата на Формула 2.

„В момента никой не може да ме спре“

След впечатляващия си двоен триумф на „Силвърстоун“ българският пилот Никола Цолов не скри задоволството си от представянето си, като подчерта, че отборът е успял да извлече максимума от уикенда въпреки трудностите в квалификацията.

„В момента никой не може да ме спре“, заяви с усмивка Цолов след шестата си победа за сезона и третия пореден успех. Българинът изрази надежда отличната серия да продължи и в следващите кръгове от шампионата.

Той призна, че екипът е очаквал по-силно представяне в квалификацията, за да си осигури по-предна стартова позиция, но състезателното темпо е компенсирало този недостатък.

„Искахме да сме по-бързи в квалификацията и да стартираме по-напред, но в състезанията бяхме изключително конкурентни и вчера, и днес. Честно казано, не очаквахме точно такъв резултат. Знаехме, че това ще бъде един от най-трудните ни уикенди, а си тръгваме с две победи. Чувството е невероятно“, каза Цолов.

Българският пилот обърна специално внимание на старта в основното състезание, който му позволи бързо да се придвижи напред в колоната. „Направих добър старт, както и вчера. Видях, че се отвори пространство между съперниците пред мен и атакувах. Успях да премина между тях и това беше ключов момент в началото на състезанието“, обясни той.

Снимка: gettyimages

Основната задача е била да съхрани гумите си възможно най-дълго и да контролира темпото. „Знаех, че ще бъде трудно да управлявам меките гуми. Опитах се да ги пазя максимално дълго. В един момент започнах да наваксвам спрямо Куш Майни, но когато се доближих прекалено много, гумите започнаха да се износват по-бързо и се наложи да вляза в бокса“, разказа Цолов.

По време на надпреварата българинът е бил постоянно информиран за опасността от пилотите с алтернативна стратегия. „От бокса непрекъснато ми напомняха да внимавам със състезателите на различна стратегия. Очаквах битката да бъде по-оспорвана, но за щастие нямаше кола за сигурност. Отборът изпълни стратегията перфектно и успяхме да натрупаме достатъчен аванс“, посочи той.

Редактор: Цветина Петкова