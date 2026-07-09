Може ли пътната инфраструктура да неутрализира човешката грешка и доколко системите за сигурност в новите автомобили предпазват от катастрофи? „Новите автомобили сами по себе си са доста по-сигурни, но не може да бъде изключен човешкият фактор”, това коментира автомобилният експерт Александър Шахов в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите на експерта системите за активна и пасивна безопасност се развиват непрекъснато. Пасивните системи пазят хората, когато водачът вече няма контрол върху ситуацията, и спомагат за запазване на човешкия живот. От своя страна, активните системи помагат на автомобила сам да следи дистанцията и да спира при аварийна ситуация. Тези технологии обаче карат хората да участват по-малко в шофирането, което би могло да има и своите негативи, тъй като потребителите започват да се доверяват прекалено много на системите и не са толкова нащрек, обясни експертът. Той допълни, че при разсейване или заспиване някои автомобили сигнализират чрез лека вибрация или следят очите на водача, но не всяка кола е снабдена с подобна функция.

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„Голяма част от произшествията се дължат на човешка грешка, но не винаги, тъй като причините могат да бъдат свързани с пътната инфраструктура, несъобразена скорост, лоша техническа изправност или метеорологични условия”, посочи още Шахов. По думите му пътната инфраструктура може да допринесе за инцидент, когато водачът не знае къде точно да позиционира автомобила си поради липса на разпознаваема маркировка. Освен това липсата на ясни линии пречи и на самите системи в автомобилите, които не могат да се ориентират на пътното платно.

Според Шахов популярните личности, които си позволяват своеволия на пътя, превишена скорост, управление в нетрезво състояние и дори качват клипчета, рефлектират върху всички останали. „Това създава у всеки едно усещане за безнаказаност”, категоричен бе експертът, като подчерта, че известните хора трябва да бъдат пример за обществото.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка