Тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха две 9-годишни момчета от школата на „Славия“, отново постави въпроса за безопасността на пътната инфраструктура и качеството на предпазните мантинели у нас.

В отговор на запитване на NOVA от Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочват, че близо 16 000 километра мантинели по републиканската пътна мрежа са монтирани преди 2024 година и отговарят на по-старите, по-ниски изисквания за безопасност. По новите стандарти до момента са подменени едва 1280 километра.

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Освен състоянието на пътищата, ключова роля за безопасността има и поведението на водачите. За това напомня автомобилният състезател Илия Царски, който даде практически съвети по време на пътуване по магистрала „Тракия“ в посока Бургас.

Още преди автомобилът да потегли, Царски обръща внимание на правилната позиция зад волана. „Воланът трябва да се държи с две ръце, без излишно напрежение, за да не се уморяват ръцете по време на път. Една от най-честите грешки е шофирането с една ръка и небрежна стойка. При най-малката неравност автомобилът може да реагира неочаквано“, обяснява той.

По думите му много шофьори прекарват повече време с ръка върху скоростния лост, отколкото върху волана. „Когато се кача в автомобил на човек, когото обучавам, често виждам износен скоростен лост. Това показва, че водачът е държал повече него, отколкото волана, което е неправилен навик“, допълва Царски.

По време на движението по натоварената магистрала състезателят обръща внимание и на необходимостта от постоянна концентрация. „Човешкият мозък обработва между три и пет сигнала в секунда. Когато трафикът е интензивен, трябва да следим действията на много участници в движението, а всеки от тях може да предприеме различна маневра“,** посочва той.

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Според него една от най-честите причини за тежки инциденти са високата скорост и неспазването на дистанция. „Неспазването на дистанция и високата скорост значително намаляват времето за реакция на водача. Дори сега виждаме нарушители, които изпреварват от неправилната страна, въпреки че се движим с разрешената скорост“, коментира Царски.

Експертът е категоричен, че безопасната дистанция на магистрала трябва да осигурява поне две секунди време за реакция, което при висока скорост означава около 100 метра между автомобилите.

Като професионален състезател той предупреждава, че след определена скорост овладяването на автомобила става изключително трудно. „При движение с над 120 километра в час загубата на контрол над автомобила много трудно може да бъде компенсирана. А когато насреща друг автомобил или камион изгуби управление, трябва максимално плавно да избегнем удара, защото челният сблъсък е най-опасният сценарий на пътя“, подчерта Илия Царски.