Пожар гори в землището на санданското село Лешница. Запалили са се около 20 декара площ, съобщиха от Районната служба за "Пожарна безопасност и защита на населението".

По информация на пожарникарите е засегнато поле със сухи храсти и треви. На място има няколко екипа на пожарната.

Пожар избухна край магистрала „Струма“, димът затруднява движението (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера пожар избухна между селата Левуново и Генерал Тодоров в близост до автомагистрала „Струма“, а огънят засегна стотици декари земя.

Редактор: Цвета Лазаркова