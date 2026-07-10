Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Запалили са се около 20 декара площ
Пожар гори в землището на санданското село Лешница. Запалили са се около 20 декара площ, съобщиха от Районната служба за "Пожарна безопасност и защита на населението".
По информация на пожарникарите е засегнато поле със сухи храсти и треви. На място има няколко екипа на пожарната.
Пожар избухна край магистрала „Струма“, димът затруднява движението (ВИДЕО)
Припомняме, че вчера пожар избухна между селата Левуново и Генерал Тодоров в близост до автомагистрала „Струма“, а огънят засегна стотици декари земя.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
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