Множество въпроси произтекоха от казуса с частните полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Тази тема е на дневен ред от няколко дни. Конституционният съдия отрича да е пътувала с лидера на ДПС. В този контекст - спуска ли завеса пред конкретни действия на правителството вътрешният министър Иван Демерджиев със своите публични коментари по казуса? Темата коментират медийният експерт доц. Георги Лозанов и политологът Цветанка Андреева в ефира на предаването “Челюсти” по NOVA NEWS.

Десислава Атанасова представи документи, доказващи, че тя не е напускала пределите на Турция и не е придружавала Пеевски до Дубай. По думите на Цветанка Андреева именно официалните доказателства следва да бъдат водещи при подобни казуси, а не публичните изявления. „Когато гледаме документи, получаваме представа за обективната действителност. Очевидно е, че конституционният съдия Атанасова не е летяла на тези дати извън Турция. Определено може да кажем, че министърът е този, който лъже“, заяви тя. Андреева постави въпроса и докъде държавата има право да се намесва в личното пространство на политиците. „Всеки политик има право на лично пространство. Само в тоталитаризма държавата дебне навсякъде и по всяко време. Властта няма място там, където няма данни за извършено престъпление“, подчерта политологът.

Иван Демерджиев: Има доста странни обстоятелства, свързани с действията на Десислава Атанасова

Доц. Лозанов изрази различна позиция, като заяви, че проверките около Делян Пеевски са очаквана част от заявената от премиера Румен Радев политика за демонтиране на модела „Борисов - Пеевски“. По думите му въпросът не е с кого е пътувал лидерът на ДПС, а дали има данни за конфликт на интереси и корупция. „Не е нарушаване на правата това разследване. Пеевски е човек със специална роля в българската политика и с основания за сериозни подозрения, включително заради санкциите по закона „Магнитски“. Отдавна се очакваше българските власти да започнат проверка дали тези основания могат да бъдат доказани“, коментира медийният експерт. Лозанов допълни, че обществото има право да следи отблизо действията на политиците, когато има съмнения за конфликт на интереси. Според него въпросите около финансирането на частните полети и отношенията между Пеевски и бизнесмена, предоставил самолета, не са личен, а обществен въпрос.

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Редактор: Ралица Атанасова