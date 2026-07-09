Според обществена поръчка, възложена от АПИ, магистралите в България са дадени за поддръжка и други дейности по обработката на пътя на различни дружества. Конкретно магистрала „Тракия” е спечелена от държавното дружество „Автомагистрали”, подчинено изцяло на МРРБ. Това разказа в предаването „Здравей, България” София Желева от Антикорупционен фонд по повод тяхно разследване.

„Самото спечелването на поръчката за „Тракия” от държавното дружество е проблем, защото още през 2021 година Сметната палата излиза с пространен доклад, в който казва, че „Автомагистрали” няма капацитет да извършва строително-монтажни дейности на такива големи инфраструктурни проекти”, обясни тя. По думите й, когато едно дружество превъзлага на други фирми дейности, които не може да извърши само, това неминуемо оскъпява целия процес.

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„Автомагистрали” печели поръчката, но на терен виждаме други дружества. В момента виждаме двете дружества, които бяха замесени в „Хемус гейт”. В АКФ получихме официална позиция и от трите частни дружества, като от едното заявиха, че те са официален подизпълнител на „Автомагистрали” още на ниво поръчка”, посочи Желева. По думите й до момента няма никакво доказателство, документ или отговор от държавното дружество или от АПИ по това твърдение.

София Желева разказа още, че разследването на АКФ е свързано с участието на бизнесмена Христофорос Аманатидис – Таки в едно от дружествата, което е официален подизпълнител на „Автомагистрали” за ремонта на „Тракия”. „Това е дружеството, което официално твърди, че ще работи, но ние на терен виждаме други две. Имаме идентична схема като „Хемус гейт”, говорим за превъзлагане”, категорична беше Желева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова