На 31 октомври общото събрание на съдиите ще се събере, за да избере членовете на избирателната комисия и на секционните комисии, а на 7 ноември ще бъде гласуването.

Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври.

Започват изборите на ВСС, Инспекторат и конституционен съдия от квотата на НС

А общото събрание на следователите за избор на членове на избирателна комисия и на секционните комисии ще се състои на 14 ноември, а гласуването ще е на 21 ноември.

Съдиите ще номинират кандидати за ВСС до 6 септември, прокурорите ще издигат кандидатури до 23 август, а следователите - до 20 септември.