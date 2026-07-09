Апелативният съд в София окончателно потвърди решението на първата инстанция, с което не беше допуснато разглеждане на искането за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев, по-известен като Брендо, научи NOVA.

Съдебният състав е приел, че жалбата е недопустима, поради което производството по случая остава прекратено. Решението на апелативните магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване.

Шефът на Софийския затвор поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Това е втора процедура за предсрочното освобождаване на Банев от затвора. Преди няколко месеца беше инициирано дело след предложение на ръководството на Софийския затвор. Като аргументи бяха посочени изтърпяването на повече от половината от наложеното наказание, както и данни за положителна промяна в поведението на лишения от свобода.

Понастоящем Банев изтърпява шестгодишна присъда, наложена от българския съд за участие в организирана престъпна група и за изпиране на средства, свързвани с международен наркотрафик.

Брендо се завърна в България на 24 юни 2024 г., когато доброволно се яви пред властите в присъствието на свой адвокат. По това време той беше обект на международно издирване заради влезли в сила присъди в България, Румъния и Италия.

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Издирването му започна през май 2018 г., след като Върховният касационен съд окончателно потвърди шестгодишната му присъда за пране на пари, произхождащи от наркотрафик. Преди това румънските власти го осъдиха на 10 години лишаване от свобода за трафик на наркотици, а италиански съд му наложи 20-годишна присъда по мащабното разследване, известно като „Кокаиновите крале“.

През 2012 г. Банев беше предаден на италианските власти, но впоследствие върнат в България заради висящо производство срещу него.

Редактор: Цветина Петкова