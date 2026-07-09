Щастлива развръзка след години чакане. 12-годишната Ани от Варна прекрачи прага на новия си дом.

Преди месец ви разказахме за мечтата на едно тежко болно дете да има баня и топъл дом, без мухъл и влага. Съдбата на детето, страдащо от рядко сърдечно и белодробно заболяване, трогна не само екипа на NOVA, но и хиляди зрители, които подадоха ръка.

Живот сред мухъл, студ и с тежко сърдечно заболяване: Историята на 12-годишната Ани

Днес Ани напусна завинаги старата и рушаща се къща, в която живее от малка, и започна новия си живот – като в приказките, както сама го описа.

В началото на юни заварихме едно разплакано момиче между четири рушащи се стени – в къща, която трудно можеше да се нарече истински дом.

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Днес Ани ни посреща в трескава подготовка и с много дилеми – какво да вземе и какво да остави. Без да знае, че всъщност в новия дом я чака всичко, от което ще има нужда.

„Тук съм израснала, тук ми мина детството, но сега започва ново начало, нов живот. Най-вече искам да видя дали има диван“, вълнува се Ани.

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Новият живот започва от врата, за която ключ има само Ани. Първата спирка е нейната стая. Тя е в розово, както сама си пожела. И с легло до прозореца. Ани признава, че никога не е имала такава стая.

„Никога не съм вярвала, че ще живея в толкова красив апартамент. Това само по филмите съм го гледала. И се радвам, че ще имам душ, където да се къпя, и няма да се къпя със студена вода“, казва Ани.

„Всичко ми хареса. Имам чувството, че съм някъде на гости. Не мога още да го усетя като нашия дом“, споделя майка ѝ Николина Николова.

Добри новини за Ани от Варна: Семейството ѝ ще получи нов дом. Детето продължава тежката битка за живота си

Ани получи апартамент от резервния фонд на Община Варна след дълги години кандидатстване.

„Много се радвам, че успяхме да създадем радост в живота на Ани. Всички ще помагаме за нейното оздравяване“, каза Снежана Апостолова, заместник-кмет на Община Варна.

Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Ани трудно намира думи, за да опише радостта си. Но през сълзи е категорична – това е повече, отколкото някога се е осмелявала да мечтае.

„Много благодаря на хората, които направиха това райско място“, казва Ани.

Благодарение на тях средствата, събрани по дарителската сметка на Ани, вече ще могат да се използват единствено за нейното лечение. А то тепърва започва. Предстои ѝ двойна трансплантация – на бял дроб и сърце, каквато се извършва изключително рядко и то само в чужбина. Най-вероятно това ще се случи в САЩ. Предстоят още изследвания и прегледи.

Празното жилище се превърна в истински уютен дом, благодарение на много подадени ръце и нови приятели като Мебели „Виденов” и „Техномаркет” - вдъхновени от силата на едно дете, борещо се за живота си, но запазило усмивката си.