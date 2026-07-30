Рискът от инфекциозни заболявания нараства на фона на по-дългите и по-топли летни периоди в Европа, предупреди Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Агенцията призова за по-тясно сътрудничество между държавите и различните сектори, за да бъдат заплахите по-добре прогнозирани и ограничавани.

„Докато настоящите горещи вълни привличат вниманието, именно постоянно по-високите температури за по-дълъг период създават условия за разпространението на множество инфекции“, заяви ECDC.

Питейна вода от морето: Какво трябва да знаем за обезсоляването

Сред основните рискове, които центърът наблюдава, са хранителните заболявания, инфекциите, пренасяни от комари и кърлежи, както и вибриозата.

По-високите температури ускоряват развитието на бактерии в храните, което увеличава риска от хранителни инфекции. Експертите препоръчват добра хигиена, измиване на плодовете и зеленчуците, отделно съхранение на сурови и сготвени продукти и правилно охлаждане.

Заболяванията, пренасяни от комари, също се разширяват в Европа заради по-топлите и влажни сезони. Сред нарастващите заплахи са денга, чикунгуня и вирусът Западен Нил, като тази година случаи са отчетени в Гърция, Италия, Северна Македония, Румъния и Испания.

Учени - с мащабна мисия в Гренландия заради рекордното топене на ледовете

ECDC препоръчва използване на репеленти, защитно облекло, комарници и премахване на застояла вода около домовете, където комарите се размножават.

Кърлежите остават друг сериозен летен риск, тъй като могат да пренасят заболявания като лаймска болест и кърлежов енцефалит. Сред мерките за защита са носене на дълги дрехи при престой сред природата и проверка за кърлежи след разходки.

„Топлинен купол“ - невидимият капан, който прави жегите все по-опасни

Агенцията предупреждава и за инфекции, причинени от бактерии Vibrio, които се развиват в по-топли води. Макар случаите в Европа да са редки, някои северни държави по Балтийското крайбрежие отчитат увеличение през последните години, особено след продължителни горещи вълни.

ECDC посочва, че климатичните промени създават условия за по-често разпространение на тези заболявания и изискват дългосрочна координация между здравните, екологичните и ветеринарните служби.

Редактор: Никола Тунев