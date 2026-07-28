Тъй като климатичните промени засилват сушите, нарушават цикъла на валежите и разпалват горски пожари, все повече региони се обръщат към морето за питейна вода. Обезсоляването – процесът на премахване на солта от морската вода – предлага начин за производство на прясна вода в райони, където липсват достатъчно дъждове, реки или подпочвени води, за да се задоволи търсенето. Днес тази технология осигурява вода на стотици милиони хора по света – от Близкия изток до САЩ, а използването ѝ нараства успоредно с недостига на водни ресурси.

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⇒ Как работи процесът?

Повечето модерни инсталации за обезсоляване разчитат на процес, известен като обратна осмоза. При него морската вода се изтласква под високо налягане през полупропусклива мембрана, която позволява на водните молекули да преминат, но блокира повечето соли и други примеси. Резултатът е прясна вода от едната страна и силно концентриран солен разтвор, известен като саламура, от другата.

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Преди да достигне мембраната, морската вода обикновено се филтрира, за да се отстранят отломки и микроорганизми, които биха могли да запушат оборудването. След това прясната вода се обработва допълнително, за да отговори на стандартите за питейна вода, което често включва добавяне на минерали.

По-стар метод, известен като термично обезсоляване, включва нагряване на морската вода до нейното изпаряване, след което парата се кондензира обратно в течност, оставяйки солта извън себе си. Въпреки че все още се използва в някои региони, този метод обикновено изисква много повече енергия.

⇒ Къде се използва най-често?

В Близкия изток държави като Кувейт и Оман набавят повече от 85% от питейната си вода чрез обезсоляване, според доклад от 2022 г. на Френския институт за международни отношения.

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Технологията е широко разпространена и в части от Африка и Австралия, както и в САЩ – особено в застрашени от суша крайбрежни райони като Калифорния и Тексас. В някои островни държави в Тихия океан, където повишаващото се морско равнище е замърсило подпочвените води със сол, обезсоляването се превръща във все по-важен източник на прясна вода.

Днес в света работят над 20 000 инсталации за обезсоляване, а индустрията се разширява с около 7% годишно от 2010 г. насам, сочат данни на Международната асоциация по обезсоляване и повторна употреба.

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⇒ Екологичната цена на технологията

Въпреки ползите си, обезсоляването е свързано със значителни негативни ефекти.

Въглеродни емисии: Процесът е изключително енергоемък. Инсталациите по целия свят произвеждат между 500 и 850 милиона тона въглеродни емисии годишно, според проучване от 2025 г., публикувано в списание Water Research. Това е близо до нивата на цялата глобална авиационна индустрия (около 880 милиона тона).

Вредни отпадъци: Страничният продукт – силно концентрираната саламура – обикновено се изхвърля обратно в океана. Това може да навреди на местообитанията на морското дъно и кораловите рифове чрез повишаване на солеността и вкарване на химикали, използвани по време на пречистването.

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Морска флора и фауна: Системите за засмукване на вода могат да уловят и убият рибни ларви, планктон и други организми, които са в основата на морската хранителна верига. Тези загуби могат да доведат до намаляване на популациите на рибите и по-големите хищници.

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⇒ Усилия за устойчиво развитие

Някои компании вече захранват инсталациите си с възобновяема енергия, докато други разработват по-ефективни мембранни технологии за намаляване на консумацията на ток. Провеждат се експерименти за преместване на процеса в дълбоки води, където естественото океанско налягане може да подпомогне обратната осмоза, намалявайки нуждата от допълнителна енергия.

Много експерти обаче подчертават, че рециклирането на водата и нейното пестене трябва да бъдат приоритет. Те отбелязват, че пречистването на отпадни води обикновено изразходва много по-малко енергия от обезсоляването на морска вода и може значително да намали въздействието върху морския живот.

Редактор: Мария Барабашка