През 2021 година в Иран имаше бунтове заради липсата на вода
Възможна е евакуация на хора в Техеран заради тежка суша. В Иран отчитат най-голямото безводие от десетилетия насам.
Сушата удари и по реколтата от царевица
В метрополията на столицата живеят 10 милиона души и водата вече не достига. Президентът Масуд Пезешкиан каза, че ако не започнат значителни валежи, първо ще бъде въведен режим, а след това хората ще трябва да напуснат.
10-милионният Техеран има питейна вода само за две седмици
Техеран разчита за своето водоснабдяване на пет язовира, които се захранват от малки реки в покрайнините на града. Нивата им са паднали с 43% спрямо миналата година, като най-силно засегнатият е запълнен само до 8% от обема си.
През 2021 г. в Иран имаше бунтове заради липсата на вода. Тогава най-засегната беше южната провинция Кузестан.Редактор: Ивайла Митева
