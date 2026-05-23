В Община Павликени е получена информация, че се очаква около 13:30 ч. днес язовир „Александър Стамболийски“ да започне да прелива. Очаква се прелелите води да достигнат постепенно до около 400 м3/сек (над три пъти повече от предишния път).

Ситуацията е в следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир „Александър Стамболиски“.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Уведомяват се живущите в ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделци, животновъди, рибари - да следят нивото на реката.

Докато нивото на река Росица е повишено, жителите се призовават да преместят животни, техника и инвентар от ниските места, да не остават в близост до реката, да не преминават през залети участъци и да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства. Екипът на РС ПБЗН и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда. Гражданите могат да подават сигнали за залети площи, за заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения и други - на горещия телефон на община Павликени на тел. 080 080 404 (безплатен за всички) и 0888 096 099 - дежурен в Община Павликени.

Община Павликени продължава да следи обстановката и ще информира своевременно при промяна.