Той беше едно от най-разпознаваемите лица на тенис излъчванията у нас
След кратко боледуване почина дългогодишният спортен журналист и тенис коментатор Тодор Попов.
Той беше едно от най-разпознаваемите лица на тенис излъчванията у нас и до последно оставаше отдаден на своята голяма професионална страст. Зрителите го познават с коментарите му в ефира на MAX Sport, където години наред отразяваше едни от най-значимите събития в спорта.
Журналистическата му кариера започва в Българската национална телевизия, включително и в емблематичното предаване „Всяка неделя“, където работи като продуцент. По-късно се насочва към спортната журналистика и коментаторската професия.
През годините той отразява Олимпийски игри, световни първенства и всички водещи турнири от професионалния тенис календар.
Освен журналист, Тодор Попов е бивш състезател по тенис на маса и тенис на корт, както и многократен държавен и световен шампион за журналисти.
Екипът на NOVA изказва съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му.
