След кратко боледуване почина дългогодишният спортен журналист и тенис коментатор Тодор Попов.

Той беше едно от най-разпознаваемите лица на тенис излъчванията у нас и до последно оставаше отдаден на своята голяма професионална страст. Зрителите го познават с коментарите му в ефира на MAX Sport, където години наред отразяваше едни от най-значимите събития в спорта.

Журналистическата му кариера започва в Българската национална телевизия, включително и в емблематичното предаване „Всяка неделя“, където работи като продуцент. По-късно се насочва към спортната журналистика и коментаторската професия.

През годините той отразява Олимпийски игри, световни първенства и всички водещи турнири от професионалния тенис календар.

Освен журналист, Тодор Попов е бивш състезател по тенис на маса и тенис на корт, както и многократен държавен и световен шампион за журналисти.

Екипът на NOVA изказва съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред паметта му.

