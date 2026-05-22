Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че държавата трябва да възстанови последователността в антикорупционната си политика и да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност на публичните институции. Той коментира както реформите в антикорупционното законодателство, така и казусите около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и разследванията, свързани с Петьо Петров - Еврото.

Министърът подчерта, че лицата, заемащи висши длъжности, трябва да подлежат на публичност по отношение на имуществото си. По думите му това не е нов принцип, а установена практика, която следва да бъде запазена и развивана.

Найденов коментира и промените в антикорупционната система през последните години, като посочи, че честите реорганизации са довели до институционална нестабилност. „Не само заради парите, които ще загубим, има непоследователност в антикорупционната политика. Първоначално създадената комисия през 2018 година беше разделена на две, после закрита, а сега ние се опитваме да възстановим този орган“, заяви той.

Според министъра, ако трябва да се направи обективна оценка, предишната антикорупционна комисия „изобщо не е заработила“, тъй като дълго време не е бил избран нов състав и институцията е функционирала със старото ръководство. Той уточни, че се предвижда едномесечен срок за избор на нов състав, за да се избегнат подобни блокажи в бъдеще.

В изявлението си Найденов засегна и решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. По думите му решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, а въпросите около дейността на Сарафов не могат повече да бъдат пренебрегвани.

„Считам, че ако има въпроси към Сарафов, те трябва да получат отговор. Сарафов 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система - години, в които са се трупали въпроси. Това нещо трябва да приключи. Не считам, че е редно да се крие зад мълчанието - свое или на институциите“, каза министърът.

Найденов обяви още, че е поискал среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с казуса около Теодора Георгиева. Той увери, че след разговора ще предостави цялата налична информация публично. „Ще дам информация на медиите, без да укривам нищо“, подчерта правосъдният министър.

По повод съдебното решение по делото срещу Петьо Петров - Еврото, министърът заяви, че присъдата все още не е окончателна и очаква прокуратурата да я протестира. „Подобно развитие буди повече въпроси“, коментира той, като отказа да влиза в оценка на качеството на обвинителния акт.

Министърът съобщи и за подготвяни законодателни промени, свързани със статута на директора на Националната следствена служба. Според него действащите текстове дават прекомерни правомощия на поста, тъй като директорът автоматично е и заместник главен прокурор. „Този законопроект прекратява това положение и директорът вече няма да бъде заместник главен прокурор по право“, обясни Найденов.

Той коментира и появилите се публични твърдения за връзки с бившия главен прокурор Сотир Цацаров, като категорично отхвърли подобни внушения. По думите му ролята му във Висшия съдебен съвет е била изцяло административна и организационна. „Обвързването ми с един или друг от „тримата големи“ е неоснователно“, заяви той.

На въпрос дали Борислав Сарафов трябва да се оттегли, правосъдният министър отговори, че няма да отправя директен призив. „Не бих призовал Сарафов да се оттегли, но ще го поздравя, ако го направи. Надявам се той да прояви достатъчно чест“, каза Найденов.

Редактор: Цветина Петкова