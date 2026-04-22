1042 дни. Точно толкова Борислав Сарафов успя да остане на поста главен прокурор с условието, че е изпълняващ функциите временно. В същото време България успя да смени 5 правителства и 3 Народни събрания. Припомняме, че Сарафов наследи поста от Иван Гешев след турбулентното му сваляне.

Възможността Борислав Сарафов да застане на поста главен прокурор се откри след взрива до кортежа на бившия обвинител №1 – Иван Гешев, и срива в отношенията им след това. Минути след взрива Сарафов заяви: „Очевидно главният прокурор е мишена за някого и не мишена, която да бъде сплашена, а мишена, която да бъде убита”, каза на 1 май 2023 г. Сарафов.

Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

Четири дни след това полицията опроверга твърденията на Гешев и Сарафов, че в колата е било семейството на главния прокурор, и Сарафов зае позиция срещу Гешев. Оправда се, че е бил подведен. „Аз самият съм бил подведен от думите на г-н Гешев, че се притеснява за децата си”, посочи тогава Сарафов.

Оставката на Гешев се превърна в залог за правителството „Денков – Габриел”, а прокурори се обединиха в негова подкрепа. Няколко дни по-късно и те смениха курса. Тогава Сарафов поиска оставката на Гешев, а Гешев поиска оставката на Сарафов. Демонстративно Иван Гешев заяви, че няма да си тръгне, но месец по-късно прокурорската колегия на ВСС избра Борислав Сарафов за поста.

„Да се прочисти прокуратурата от лоши практики, които бяха ясно показани от обществото както отвътре, така и отвън”, настоя на 16 юни 2023 г. Сарафов.

Прочистване имаше – Сарафов поиска оставките на заместниците на Гешев. Смяната на главния прокурор обаче не реши проблемите, срещу които стотици се събираха на протест – не само под прозорците на Сарафов, но и буквално пред вратата му.

В края на миналата година, на 12 ноември, Върховният касационен съд прие, че Сарафов не може да изпълнява функцията от 21 юли. Причината – промяната на закона, която не позволява едно и също лице да заема една и съща длъжност временно за повече от 6 месеца. А едно от редките изказвания на Сарафов в последните месеци отново успя да поляризира обществото – това за случая „Петрохан”. „Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобни неща, но, за съжаление, животът ни предлага по-фрапиращи неща и от сериала „Туин Пийкс”, който може би някой е гледал”, коментира на 4 февруари Сарафов.

► Кариерата на Борислав Сарафов

Той влиза в правосъдната система веднага след като получава дипломата си за юрист от Висшия институт на МВР. Бил е инспектор в Главно управление на местата за лишаване от свобода и следовател в Софийската окръжна следствена служба. В продължение на пет години е прокурор в Софийската окръжна прокуратура, а след това и във Върховната административна прокуратура. През следващите близо четири години е прокурор във ВКП.

През 2011 г. започва стремителното му изкачване по професионалната стълбица, когато поема ръководството на Апелативната специализирана прокуратура. През 2013 г. става заместник на главния прокурор, а през 2017 г. оглавява Националната следствена служба.

През 2023 г. беше назначен за изпълняващ функциите главен прокурор, след като Иван Гешев беше отстранен от поста.