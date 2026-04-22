В Прокурорската колегия на ВСС е депозирана оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор.

Минути след като стана ясно, че е заявил желанието си да освободи поста, самият той излезе с обръщение към колегите си. Ето какво гласи то:

„Уважаеми прокурори, следователи и съдебни служители,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!"

Какво следва оттук нататък?

На мястото на Сарафов трябва да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор. Постът следва да заеме един от двамата му заместници - Ваня Стефанова или Магдалена Лазарова.

Лазарова беше назначена като заместник главен прокурор преди една година. Дотогава тя работеше като съдия в Софийския апелативен съд.

Ваня Стефанова пък е прокурор от Върховната касационна прокуратура. Това беше и длъжността ѝ преди да стане заместник на Сарафов.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра днес на редовно заседание. На него беше прието за сведение изявлението на Сарафов да се оттегли и беше поискано съгласие от зам.-главния прокурор Ваня Стефанова да изпълнява функциите на главен прокурор за период от шест месеца. Тя беше определена, тъй като е най-старшият прокурор във ВКС.

Като и.ф. главен прокурор тя е ограничена по закон в две свои правомощия — да присъства на заседанията на ВСС, ако не е изрично поканен, както и да сезира Конституционния съд. Изпълняващият функциите главен прокурор, ако е легитимно избран, може да иска възобновяване на дела, както и да бъде разследван от адхок прокурора при наличие на данни за престъпление.

Мандатът от 6 месеца на временно изпълняващия функциите главен прокурор сега е напълно достатъчен за парламента и съдебната власт да изберат своите представители в нов ВСС, а той от своя страна да открие процедурата по избор на нов главен прокурор, който като титуляр да поеме поста за следващите 7 години.

Сарафов не напуска съдебната система. Той би трябвало да се върне като директор на Националното следствие. Неговият мандат там изтича в края на 2027 година. Така автоматично, по закон, той е заместник главен прокурор.