Възстановява се законността в прокуратурата. Така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира депозираната оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Днес стана ясно, че тя е подадена в Прокурорската колегия на ВСС.

„Предполагам, че тя ще избере друг временно изпълняващ функциите, тъй като е компетентният орган да го стори. От първия ден като министър централен въпрос за мен е възстановяването на законността при управлението на Прокуратурата, нарушена с продължаващото пребиваване на Сарафов на поста. Освен това поставих темата в центъра на обществения дебат. Хора отвътре също го направиха - за първи път. Всички тези обстоятелства доведоха дотук - поне да имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, който ще се ползва с всички правомощия, от които Сарафов беше лишен, тъй като законът го каза”, заяви той.

Янкулов не пожела да коментира дали резултатите от предсрочния вот са повлияли на решението на Сарафов. „Въпросът няма да се реши с определянето на следващ временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”, добави министърът.