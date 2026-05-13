Прокурорската колегия на ВСС решава за наказанието на Борислав Сарафов - изпълняващ функциите главен прокурор до оставката си на 22 април. Дисциплинарната мярка срещу Сарафов е по предложение на вече бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кадровиците веднъж отказаха да го разгледат.

Прокурорската колегия размести дневния ред и точката в която трябва да се разгледа предложението на служебния министър Андрей Янкулов за започване на дисциплинарно производство срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и настоящия ръководител на СГП Емилия Русинова, стана последна.

Причината - настоящият министър на правосъдието Николай Найденов е зает и кадровиците решиха да го изчакат.

Според Янкулов с пътуванията си зад граница в компанията на Петьо Петров - Еврото, Русинова е нарушила етичния кодекс на българските прокурори, а срещу Сарафов бяха изложени 5 причини - сред които са публични изявления по случая „Петрохан” още в началото на разследването, бездействието по разследване срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, както и позицията на прокуратурата срещу тълкуването на ВКС относно мандата на и.ф. главен прокурор.

В началото на заседанието прокурорската колегия отложи избора на нови административни ръководители, още преди Народното събрание да приеме мораториума срещу назначаването им от настоящия състав на ВСС.