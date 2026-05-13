Предупреждение за силен вятър в голяма част от страната. В сила е жълт код за общо 20 области – основно в Източна, Централна и Северна България.

Прогнозират се пориви на северозападния вятър със скорост до 20-24 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по тераси и дворове.

Градушки удариха райони на страната, има щети по коли и земеделски площи

Паралелно с това температурите в по-голямата част от страната ще паднат под 20 градуса. Въпреки застудяването интензивни валежи не се очакват.

Климатологът Симеон Матев: Динамично време с валежи и риск от градушки в Южна България

Климатологът Симеон Матев съобщи в ефира на „Твоят ден“ прогнозата за времето, като предупреди, че макар за част от страната валежите временно да намаляват, в южните райони отново се очакват превалявания и възможни градушки.

По думите му атмосферната обстановка е под влияние на студен фронт, преминаващ над Балканите, който вече е предизвикал развитие на гръмотевични бури в различни части на страната. „Типична ситуация при преминаване на студен фронт – бурите са неравномерни“, обясни той, като обърна внимание на по-силни явления в района на Централна Стара планина и около Дряново и Трявна.

Матев уточни, че на места градушките са били с големи размери – дори надхвърлящи големината на орех, което според него не е често явление. В същото време той подчерта, че подобни процеси не са безпрецедентни за страната.

Климатологът обясни, че причината за нестабилното време е студен атмосферен фронт, който се простира от Скандинавия до Балканите и е свързан с области на ниско налягане, включително над Северна Гърция. Това обуславя валежи основно в южната част на страната, докато в останалите райони времето ще бъде по-спокойно, но ветровито.

По отношение на температурите той посочи, че нахлува по-студена въздушна маса, която понижава стойностите с около 7–10 градуса под обичайните за периода. Студеният въздух, с произход от северните части на Европа, постепенно се трансформира при придвижването си на юг, но остава достатъчно хладен, за да задържи по-ниски температури през следващите дни.

Матев посочи, че използваните ракети за разсейване на градоносни облаци имат ограничена ефективност и действат основно за намаляване размера на градовите зърна, а не за пълното предотвратяване на явлението. „Една буря съдържа огромно количество енергия и не винаги може да бъде повлияна успешно“, обясни той.

Според него ефективността зависи от правилния момент на въздействие, наличната инфраструктура и бързината на развитие на бурята, която понякога се формира за минути. Той подчерта, че в някои случаи методите работят добре, но в други – като вчерашните явления – не могат да дадат резултат.

Матев допълни, че времето през следващите дни ще остане нестабилно, с чести валежи и температури под нормата за периода поне до около 20 май. Според прогнозата му през уикенда отново се очакват интензивни валежи и локални градушки, макар и с по-малък размер.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Мария Барабашка