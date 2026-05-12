Градушки паднаха в някои части на страната във вторник следобед.

В района на село Царева ливада имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана, и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София.

В Трявна и Дряново градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря е счупила прозорци и стъкла на автомобили. Има нанесени щети и по покрива на училището в Трявна. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района.

Край Габрово затвориха път заради натрупаните ледени късове.

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Снимка: Пламен Ковачев

По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки.

За утре жълтият код се запазва, но предупреждението е за силен вятър. Той е за общо 20 области - основно в източна, централна и северна България. Прогнозират се пориви на северозападния вятър със скорост до 20–24 метра в секунда, поради което се препоръчва обезопасяване на предмети по тераси и дворове.