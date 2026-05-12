Жълт код за силен вятър е обявен в голяма част от страната на 13 май. Предупреждението важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Габрово, Стара Загора, Пловдив, Сливен, Сливен, Варна, Добрич, Силистра и части от Ямбол, Бургас и Ловеч.

През нощта в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. До сутринта ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София - около 8.

От -3 до 35 градуса: Какво време ни очаква през май

В по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София - около 16.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 2.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса.

