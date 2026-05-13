Предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени бяха разгледани вчера от Временната комисия по бюджет и финанси, а днес се очаква да бъдат разгледани на първо четене и в пленарната зала.

С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от "Прогресивна България", се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби.

Новите законопроекти: Глоби до 100 000 евро за необосновано увеличение на цените

Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, а въвеждат по-ясни и ефективни механизми за контрол. Въпреки това текстовете бяха подложени и на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол.

